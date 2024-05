Pagelle Empoli-Roma 2-1 - voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Al Castellani i toscani si giocano la salvezza, devono vincere però a tutti i costi: le cose si mettono bene nel primo tempo grazie al vantaggio firmato Cancellieri, poco prima dell’intervallo però ecco il pareggio di Aouar. Nella ripresa surreale finale in cui i toscani attaccano, si scoprono, ma poi segnano il gol vittoria nel recupero con un eroico Niang e arriva una salvezza quasi insperata. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-1(3-5-2): Caprile 6; Bereszynski 6 (22’st Caputo 6), Ismajli 6, Luperto 7; Gyasi 6.5 (1’st Walukiewicz 6), Bastoni 6 (10’st Fazzini 6), Marin 6.

Empoli-Roma 2-1, le pagelle: Bove onora la maglia, Abraham continua a divorarsi gol. Cristante non si affanna - empoli-roma 2-1, le pagelle: Bove onora la maglia, Abraham continua a divorarsi gol. Cristante non si affanna - SVILAR 6 Rischia qualcosa coi piedi, ma tra i pali e in uscita alza il muro in almeno quattro occasioni. Fino al tiro di Niang che gli passa sotto le mani CELIK 6 Aggressivo, più ... leggo

Frosinone, le pagelle di CM: Zortea e Brescianini tra i migliori, la traversa ferma Soulé - Frosinone, le pagelle di CM: Zortea e Brescianini tra i migliori, la traversa ferma Soulé - Frosinone-Udinese 0-1 Cerofolini 6,5: reattivo in apertura su Brenner in ben due occasioni, si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Lirola 5: rischia al. calciomercato

Serie A - Empoli-Roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il Frosinone - Serie A - empoli-roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il Frosinone - L'Empoli si salva in maniera incredibile. Un gol di M'Baye Niang al terzo minuto di recupero del secondo tempo consente ai toscani di imporsi per 2-1 sulla Roma (in precedenza erano andati a segno ... eurosport