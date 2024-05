Frosinone in Serie B - Empoli batte Roma allo scadere e si salva

(Di domenica 26 maggio 2024) Ciociari sconfitti in casa 1-0 dall'Udinese, toscani vincono 2-1 contro i girossi L'2-1 lanell'ultima giornata dellaA e sicon il successo. Ilperde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede inB con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e .

(Adnkronos) – L’ Empoli batte 2-1 la Roma nell’ultima giornata della Serie A e si salva con il successo allo scadere . Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l’Udinese e retrocede in Serie B con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. Il ... seriea24

Udinese Cannavaro: «Ho firmato per 5 partite, me la sono giocata. Sapevo che era difficile, ma non impossibile» - Udinese Cannavaro: «Ho firmato per 5 partite, me la sono giocata. Sapevo che era difficile, ma non impossibile» - Le parole di Fabio Cannavaro, tecnico dell’Udinese, dopo la vittoria contro il frosinone che vale la salvezza per i friulani Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’ ... calcionews24

