Bimbi in auto Come scegliere il seggiolino più adatto

(Di domenica 26 maggio 2024) di Alberto Leviin? Occhio alle regole. Il trasporto dei più piccoli sui veicoli, regolato dal Codice della Strada, prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 metri siano agganciati ad un sistema di ritenuta omologato,al loro peso e alla loro statura. La normativa europea individua cinque gruppi di dispositivi: la navicella perda 0 a 10 kg; l’ovetto per bambini da 0 a 13 kg; un terzo gruppo per i piccoli passeggeri da 9 a 18 kg, un quarto da 15 a 25 kg per viaggiatori da 22 a 36 chilogrammi. Ovetti e navicelle non possono per legge essere posizionati sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero. La normativa prevede invece per la altre tre categorie il posizionamento su qualsiasi sedile dell’, evitando però di sistemarli sul sedile anteriore in presenza ai air bag inseriti. Questo perché la presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino.

