(Di domenica 26 maggio 2024) All’infanzia e ai diritti dei bambini riconosciuti dall’Onu è dedicata la mostra "Giro giro tondo, cambieremo il mondo", inaugurata al Parco della, dove rimarrà visibile per tutta l’estate. Si tratta die di land-art, realizzate con materiali di riciclo da 27(Sofia Afretti, Romeo Barbieri, Mariam Benjlilou, Noemi Buonissimo, Matilde Buttelli, Sophia Fabris, Bianca Di Francia, Eteme William, Jamara Fenara, Matilde Filippi, Matilde Gamberini, Leonardo Giovagnotti, Eleonora Huqi, Alice Lapadula, Matteo Malini, Luca Martorana, Elisa Marturani, Giulio Morozzi, Carlo Murante, Gaia Neretti, Greta Piazza, Maria Ludovica Santi, Gabriel Soto, Matilde Tedesco, Sofia Torres, Carlotta Tosti, Luca Zaccaria) del Liceo artistico Francesco Arcangeli di Bologna. Frutto della collaborazione con il Comune di Casalecchio e la Coperativa Sociale Copaps di Sasso Marconi, che gestisce la manutenzione del parco, i lavori sono stati creati durante il corso extracurricolare di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), ideato dprofessoressa Burgio Barbara (docente di Discipline plastiche scultoree) e sotto la dirigenza della professoressa Maria Grazia Diana.

Alla Chiusa le opere tridimensionali di ventisette studenti - Alla chiusa le opere tridimensionali di ventisette studenti - All’infanzia e ai diritti dei bambini riconosciuti dall’Onu è dedicata la mostra "Giro giro tondo, cambieremo il mondo", inaugurata al Parco della chiusa, dove rimarrà visibile per tutta l’estate. Si ... ilrestodelcarlino

La discarica ancora chiusa per controlli - La discarica ancora chiusa per controlli - La riapertura della piattaforma ecologica di Novate Milanese è posticipata al 30 giugno per verifiche tecniche. Nel frattempo, i cittadini possono utilizzare il sito temporaneo per conferire rifiuti. ilgiorno

Pagina 3 | Di Gregorio-Juve, affare in chiusura: i dettagli dell’operazione col Monza - Pagina 3 | Di Gregorio-Juve, affare in chiusura: i dettagli dell’operazione col Monza - Il portiere italiano è la prima mossa di Giuntoli e il primo rinforzo dei bianconeri in vista della prossima stagione ... tuttosport