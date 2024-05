Ucraina - Nato in pressing | Kiev deve colpire obiettivi in Russia per difendersi

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – L’essere libera dimilitari incon le armi fornite dai partner occidentali. E’ Jens Stoltenberg, segretario generale della, a invocare la svolta nel rapporto trae gli alleati. L’, in particolare, non può utilizzare i missili Atacms a lungo raggio, forniti dagli Usa, perin territorio russo. Il tema viene dibattuto anche negli Stati Uniti, dove il segretario di Stato Antony Blinken è inper l’ok della Casa Bianca. “Questa è una guerra aggressiva dellacontro l’. L’ha il diritto di. E questo include attacchi controsul territorio russo”, dice Stoltenberg in un’intervista all’Economist ampiamente rilanciata dai media ucraini. “È giunto il momento che gli alleati considerino se eliminare alcune delle restrizioni che hanno posto sull’uso delle armi fornite all’

Proprio nel giorno in cui il Governo tedesco ha spiegato pubblicamente di voler stanziare altri 3,8 miliardi di Euro di aiuti all’Ucraina, si è alzata forte e chiara una voce contraria alla guerra, pronta a chiedere un tavolo di trattative per mettere fine al conflitto. thesocialpost

Volodymyr Zelensky e Dmytro Kuleba tirano ancora per la giacca l’Alleanza. Trovata la quadra per girare all’Ucraina i proventi dagli asset di Mosca congelati. Il Cremlino: «Iniziate esercitazioni nucleari tattiche vicino al confine, risposta alle minacce arrivate dall’Occidente». laverita.info

Ucraina, Nato in pressing: Kiev deve colpire obiettivi in Russia - Ucraina, nato in pressing: kiev deve colpire obiettivi in Russia - (Adnkronos) - L'Ucraina deve essere libera di colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dai partner occidentali. E' Jens Stoltenberg, segretario generale della nato, a invocare la svolt ... palermomania

Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per attaccare Kiev - Putin e il bluff della pace, il vero obiettivo è dividere la Ue: l’apertura è un’occasione per attaccare kiev - Le grandi manovre propagandistiche di Vladimir Putin, a due settimane dalle elezioni europee, sono sfacciate, ma efficaci. Prima fanno passare il messaggio che il Cremlino è pronto a ... ilmessaggero

La scomparsa dei fatti - La scomparsa dei fatti - La scomparsa dei fatti si rende necessaria quando disturbano le opinioni e i pregiudizi del pensiero unico. Quello occidentale e atlantista ha speso 27 mesi a tentar di convincere le sue opinioni pubb ... ilfattoquotidiano