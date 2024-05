Riassunto | LA ROCK BAND PIÙ ICONICA AL MONDO - I ROLLING STONE - SCELGONO LA THUNDER RIDGE NATURE ARENA COME DESTINAZIONE PER IL CONCERTO FINALE IN NORD AMERICA

(Di sabato 25 maggio 2024)DALE, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Big Cedar Lodge di Bass Pro Shops ha annunciato oggi che il 21 luglio le colline, le valli e i laghi dell’altopiano di Ozark verranno invasi dalmai prima d’ora, quando la più grandedi-and-roll al, is, accenderanno laper l’ultimodel loro tourin. Ilsi preannunciauno degli eventi più memorabili e attesi mai organizzati. Sarà un binomio tra la più grande-and-rolldele l’anfiteatro all’aperto più suggestivo e imponente di tutto il. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Jim Yeagerbreakwhitelight (per)jim@breakwhitelight.

Roma, 19 apr. (askanews) – Bloom è la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Da venerdì 26 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “È la verità” (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music), il brano che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. ildenaro

Le più belle musiche originali per banda, ma anche trascrizioni vivaci di brani rock celebri. Un mix coinvolgente per una serata che promette di far sognare a occhi aperti gli amanti della musica. È il concerto che il Corpo Musicale San Damiano e Sant’Albino (nella foto) porterà in scena martedì alle 21 al Teatro San Giuseppe di via Italia a Brugherio. ilgiorno

É in radio e disponibile in digitale “È LA VERITÀ“, il brano che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. BLOOM nasce da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. nonewsmagazine

Unclaimed, anime Sixties - Unclaimed, anime Sixties - (Alias) Negli anni Ottanta sono stati tra i principali protagonisti di una scena che guardava a sonorità tipicamente garage e a un’estetica «vintage». La band Usa ha pubblicato un nuovo disco dopo la ... ilmanifesto

Genzano | Tutto pronto per "Rock per un Bambino 14", domani sera al PalaCesaroni ore 20.30. Ultimi ritocchi e prove generali nel pomeriggio - Genzano | Tutto pronto per "rock per un Bambino 14", domani sera al PalaCesaroni ore 20.30. Ultimi ritocchi e prove generali nel pomeriggio - Tutto pronto per la serata spettacolo "rock per un Bambino" 14, con Luca Guadagnini, la sua band e il suo Staff dell'Associazione Aurora Music a terminare stasera gli ultimi preparativi e le prove ... ilmamilio

Rite Here Rite Now, sul grande schermo lo show dei Ghost (trailer) - Rite Here Rite Now, sul grande schermo lo show dei Ghost (trailer) - Dopo le tante occasioni offerte agli amanti del cinema appassionati di musica, arriverà in sala nei giorni del 20 e 22 giugno, Rite Here Rite Now, il film ... ciakmagazine