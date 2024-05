La nostra Raffaella - su Raiuno l’omaggio in colpevole ritardo della Rai

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 25 maggio 2024) La Rai dedica un omaggio aCarrà. E finalmente, verrebbe da dire: venuta a mancare nel luglio del 2021, da allora la tv di Stato, che tanto deve al caschetto biondo più famoso del piccolo schermo, le ha riservato pochi onori. Cerca di rimediare con La, speciale realizzato da Rai Documentari e prodotto da Aurora Tv in onda questa sera, sabato 25 maggio 2024, alle 21:25 su. Dopo aver trasmesso i funerali in diretta e riproposto alcune puntate di Carramba che Sorpresa nell’estate 2021, la Rai ora propone un documentario per ricordare colei che dagli anni Cinquanta ha creato un immaginario collettivo nel quale specchiarsi e riconoscersi. Due storie, quella dell’artista romagnola e quellaRai, che si sono sovrapposte per decenni, influenzandosi reciprocamente, divenendo un unico pentagramma nella sinfonia generale di un Paese che, dalla fine degli anni Sessanta, ha percorso molta stradasi è fatta interprete di un’Italia che voleva cambiare: nel modo di ballare, nel modo di vestire, nel modo di amare e di pensare.