Giallo a Palermo | chi è Francesca Donato - l' europarlamentare moglie di Angelo Onorato

è scossa dall'omicidio dell'imprenditore, marito dell'. Il tragico evento ha portato alla ribalta la figura di, una politica molto nota per il suo impegno nelle istituzioni europee e per le sue posizioni critiche verso l'Unione Europea. Chi è, nata ad Ancona il 25 agosto 1969, è una figura di spicco.

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - A fare la macabra scoperta è stata la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, 55 anni, arrivata intorno alle 14.30, con la figlia ventenne Carolina, in via Ugo La Malfa, a Palermo. Qui ha trovato il marito, Angelo Onorato, 56 anni, nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura di sicurezza ancora messa, con la testa riversa e una fascetta serrata attorno al collo. liberoquotidiano

