Estrazione Superenalotto 25 maggio 2024 | vincite e quote

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 25 maggio 2024)25, risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 83. I numeri dei concorsi di Lotto,e 10eLotto sono stati estratti da pochi minuti. Dopo averli seguiti insieme, passiamo in rassegna quelle che sono state leche ne hanno accompagnato riscontri immediati. Con il montepremi totale superiore a 26 milioni di euro, l’occasione per centrare il bersaglio grosso era molto ghiotta. Di seguito un ragguaglio puntuale non solo del numero di, ma anche delle varie. Ecco una rapida carrellata:(LaPresse) – IlVeggente.it25, tutte lee ledel concorso n. 83 Punti 6: NumeroPunti 5+: NumeroPunti 5: NumeroPunti 4: NumeroPunti 3: NumeroPunti 2: NumeroSUPERSTAR Punti 6SB: NumeroPunti 5+SB: NumeroPunti 5SS: NumeroPunti 4SS: NumeroPunti 3SS: NumeroPunti 2SS: NumeroPunti 1SS: NumeroPunti 0SS: NumeroCOMBINAZIONE VINCENTE: Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.