Toti risponde ai magistrati | Spinelli mi finanziava dal 2015 Lo avvertii della proroga del Terminal per captatio benevolentiae

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il presidenteLiguriaha risposto per otto lunghe ore alle domande (180) dei. Ha spiegato circostanze, incontri e telefonate che secono i pm Luca Monteverde e Federico.

Il ministro Crosetto in un’intervista a ‘La Stampa’ ritorna a parlare dell’inchiesta riguardante il presidente Toti e attacca duramente sia i magistrati che la Lega. Il caso Toti continua a tenere banco nel dibattito politico. notizie

Sei questioni da affrontare sui giornali oggi. Faccenda Liguria: "Come accaduto in questi giorni, c'è una lettura molto anti-Toti. "Persino elementi dei verbali che potrebbero essere favorevoli al governatore sono oggetto invece di una interpretazione quasi univoca contro di lui", sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorretta di Libero. liberoquotidiano

Caso Toti, se ne parla nel corso della puntata di Prima di domani in onda il 23 maggio su Rete4. In collegamento c'è il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, che fa il punto sull'interrogatorio fiume del governatore della Liguria. iltempo

