Terremoto Campi Flegrei - vertice a Palazzo Chigi tra Musumeci e i sindaci dell’area

(Di venerdì 24 maggio 2024) Al centro: gli interventi da mettere in campo e il piano di evacuazione Incontro atra il ministro della Protezione civile Nelloe idell'area deiper fare il punto della situazione sui terremoti che stanno interessando l'area e gli interventi da mettere in campo e definire il piano .

I sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli – Gaetano Manfredi, Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione – sono arrivati a Palazzo Chigi, dove è in programma un incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci per fare il punto della situazione sull’emergenza bradisismo dei Campi Flegrei. ildenaro

L'attività vulcanica è diversa, ma non solo. Ecco perché è improbabile che un’eventuale eruzione in una zona possa condizionare l’attività dell'altra. wired

Campi Flegrei, l’offerta di Elon Musk al Governo italiano: usare i satelliti Starlink in caso di emergenza - campi flegrei, l’offerta di Elon Musk al Governo italiano: usare i satelliti Starlink in caso di emergenza - Elon Musk si è offerto di supportare la zona dei campi flegrei, permettendo di usare Starlink per comunicare nel caso scattasse un’emergenza. greenme

Sapiens anticipazioni: quanto sono pericolosi i vulcani italiani - Sapiens anticipazioni: quanto sono pericolosi i vulcani italiani - Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens proseguono con la terza puntata di " Sapiens - Un solo pianeta", una produzione Rai Cultura, in onda sabato ... affaritaliani

Il Vescovo di Pozzuoli, Villano: “Generare comunità” Un appello per i più deboli e per i più fragili - Il Vescovo di Pozzuoli, Villano: “Generare comunità” Un appello per i più deboli e per i più fragili - Carissimi fratelli e sorelle dell'amata terra dei campi flegrei, quei campi che ardono e che per la loro particolare caratteristica ambientale, storica ed archeologica sono una perla che tutto il ... lapilli.eu