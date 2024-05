Strage di Fidene - l’imputato Claudio Campiti contro il marito di una delle vittime | Stai zitto ladro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’11 dicembre del 2022 aprì il fuocoun gruppo di persone riunite per un’assemblea di condominio a(Roma) provocando quattro morti. Oggiè comparso, per la prima volta, in aula e le sue dichiarazioni hanno provocato tensioni e sgomento. “Leggete con attenzione il mio blog e le denunce che ho fatto per avere una idea più chiara del perché siamo arrivati qui” ha dettorivolgendosi “ai giudici popolari” della Corte d’Assise di Roma. A quel punto ildi unasi è alzato in aula e ha gridato: “Mia moglie non scriveva blog”.ha replicato in tono sprezzante: “”. Parole a cui l’uomo ha reagito tentando di raggiungerema è stato bloccato dagli avvocati e dalle forze dell’ordine. Dopo alcuni minuti è tornata la calma e, anche su sollecitazione della Corte d’Assise, si è allontanato dall’aula. Le accuse –dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis, il tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e lesioni personali causate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.