(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il bagno di folla di mercoledì sera per la parata della squadra volata in, ieri la doccia fredda per i tifosi del Bologna, certo temuta, ma non per questo meno traumatica: Thiagonon sarà più l’allenatore, e la stagione della meravigliosa avventura tra le big d’Europa dovrà contare su un altro. "Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice", ha postato ieri il tecnico, provando ad accommiatarsi nella maniera meno scioccante possibile dopo la grande impresa. C’è laad attendere il nuovo guru, con l’onore e l’onere di aprire un’era, quella del dopo Allegri. A convincere, i tre milioni e mezzo di euro più bonus netti a stagione riportati sul contratto biennale (con opzione per un terzo anno) che si appresta a firmare, e l’eccitante missione di riportare stabilmente in alto la Signora dopo un percorso tormentatissimo. La concreta genialità diè considerato forse l’unico lasciaare per sogni assimilabili a quelli delato, per i bianconeri.

Il pareggio interno anche con la Salernitana non deve stupire più di tanto, perché rientra nell'ordinarietà di questa Juventus: una squadra che gioca male da tre anni, e che in questa stagione è implosa dopo la gara interna con l'Empoli.

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, sulla qualificazione in Champions League e il futuro di Thiago Motta Riccardo Orsolini è uno dei volti più sorridenti del Bologna da Champions. E a La Gazzetta dello Sport non nasconde la sua emozione per quanto è successo.

L'addio ai rossoblù del condottiero dello storico pass Champions. Farioli sulla panchina dell'Ajax fino al 2027. Motta, scatto verso la Juve. Pioli via dal Diavolo - Dopo il bagno di folla di mercoledì sera per la parata della squadra volata in champions, ieri la doccia fredda per i tifosi del Bologna, certo temuta, ma non per questo meno traumatica: Thiago motta ...

TMW - Juventus, pronto un triennale da 4,5 milioni per Thiago Motta - Thiago motta non rinnova con il Bologna e lascerà il club a fine stagione. È quanto emerso dall'incontro odierna con la dirigenza rossoblù, come ha annunciato il club emiliano in una nota ufficiale.

Thiago Motta non rinnova, lascerà il Bologna - BOLOGNA (ITALPRESS) – Com'era nell'aria, le strade del Bologna e di Thiago motta si separano. E' lo stesso club rossoblù ad annunciare in una nota che il tecnico, "nella mattinata di oggi, ha comunica ...