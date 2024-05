Deadpool e Wolverine | aperte le prevendite per i biglietti!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 24 maggio 2024) E andiamo, ca**o, il momento si avvicina sempre di più. Da oggi puoi acquistare iper, ora disponibili in prevendita! Prenota subito il tuo posto in sala! Ci siamo quasi, mancano a malapena due mesi per il grande ritorno del leggendariointerpretato dal mito, inimitabile e unico Hugh Jackman. Ovviamente al fianco di colui che ha reso tutto questo possibile e che ci farà vivere un evento cinematografico epocale, qualcosa di ancora più leggendario di quanto visto con Avengers Endgame. A pochi mesi dalla data d’uscita ufficiale, che ricordiamo essere il 24 luglio 2024, sono stati resi disponibili iper. Puoi acquistare ora il tuo biglietto per goderti il film in anteprima il 23 luglio! E le sorprese non finiscono qui. Oltre a vedere il film in anteprima, tu e i tuoi amici potrete avere anche un poster inedito e dei portachiavi di! Acquista ora iper! In questa nuova avventura il nostro caro Wade Wilson, meglio conosciuto come il mercenario chiacchierone, non sarà da solo.