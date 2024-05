Dalle ciclabili alla navigazione | La nostra sfida è vivere l’Adda attirando turismo sostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) La bicicletta, il, l’esplorazione, la, la riscoperta del territorio, la valorizzazione ambientale. Queste le basi del progetto Cicladda, creato dcollaborazione tra la Provincia, il capofila Parco Adda Sud e molti altri partner come il Comune di Lodi e Fiab, nonché Fondazione Cariplo come principale finanziatore. Quasi 2,5 milioni, molti usati per potenziare leda Lodi a Zelo Buon Persico e tra Lodi e Crema, entrambe pronte entro due mesi, così che per l’estate saranno utilizzabili. Un altro progetto pronto a partire è la costruzione del nuovo attracco sula Corte Palasio, ora in fase di studio: permetterà un inedito attracco che permetterà a chi naviga il fiume di potenziare le tratte insieme a un progetto che va da Pizzighettone fino a Lodi, sempre navigando il fiume. Si sta anche realizzando un battello che può raggiungere il nuovo attracco indipendentemente dal livello dell’acqua, cioè anche in acqua bassa, con sopra i passeggeri e le bici, così che si possa fare un tour ciclistico-pedonale tra terra e fiume.