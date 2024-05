Paura per il concorrente del programma - sparisce per ore | poi il colpo di scena

(Di giovedì 23 maggio 2024) Programmi tv.all’interno di un famoso reality show. Uno dei concorrenti è sparito per ore, richiedendo l’intervento dell’esercito. L’uomo, in seguito a una lite, ha superato l’area di sicurezza mettendo tutti in pericolo.Leggi anche: “Io Canto Family”, la brutta notizia per Michelle Hunziker dopo la puntata Leggi anche: “Affari tuoi”, social in delirio per la bella: di chi si tratta L'articolo proviene da TvZap. .

Ieri sera L’isola dei famosi 2024 non ha fatto in tempo a debuttare nella sua nuova forma che il pubblico è già stato sorpreso da un vero e proprio colpo di scena. Vladimir Luxuria ha dovuto fare l’annuncio ed i fan non potevano crederci. tuttivip

Marisol, dopo i momenti difficili la felicità nella danza. E un posto tra i finalisti di Amici - ... Marisol non è nuova alle esperienze televisive perché nel 2020 era stata concorrente di Italia's ... "Non sono mai soddisfatta di quello che faccio e vedermi incapace in qualcosa mi fa venire la paura ...

Dio è necessario - L'uomo non deve aver paura di Dio; non lo deve pensare come un giudice, un nemico, o un pericoloso concorrente. 'Dio non è il rivale dell'uomo, ma il garante della sua libertà e la fonte della sua ...