LIVE Orizzonte Catania-Plebiscito Padova 14-12 - A1 pallanuoto femminile in DIRETTA | quinto titolo consecutivo per le etnee

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 La formazione di casa ha sicuramente reso più efficacemente in superiorità numerica. 8/13 con l’uomo in più per l’Ekipe, mentre ilha segnato solamente tre reti in sette contro sei. Prestazione sontuosa di Claudia Marletta, MVP del match con ben quattro reti messe a segno. Tripletta per Daphne Bettini, doppiette per Tabani e Viacava per le, Schaap, Queirolo, Millo e Meggiato tra le file venete. 19.55 24monazionale per la squadra allenata da Martina Miceli, il. Una finale emozionante, scoppiettante, in cui entrambe le formazioni hanno dato il massimo senza badare a tatticismi per cercare di conquistare lo scudetto. Alla fine è prevalsa la maggior esperienza delle padrone di casa, brave a tenere duro nel primo scorcio di gara per poi scatenarsi verso la fine del secondo quarto. 19.53 FINISCE QUIII!14-12! L’EKIPECONQUISTA LO SCUDETTO! -0’30” Fallo in attacco di Yacoobi, ormai è praticamente fatta per l’Ekipe