Iran - si muove il regime per i funerali di Raisi | le immagini sconvolgenti dall' alto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'è pronto a seppellire il suo defunto presidente Ebrahim, morto assieme al ministro degli Esteri del Paese e altre sei persone in un incidente in elicottero. Giovedì, un grosso camion ha attraversato le vie della città di Birjand con a bordo la bara di. Migliaia di persone hanno partecipato all'immensa processione funebre camminando accanto al veicolo.sarà il primo politico di spicco a venir sepolto nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, il luogo più sacro per i musulmani sciitiiani.