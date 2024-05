Cerignola | operazione antidroga - quindici arresti Obbligo di dimora per altri cinque

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il 23 maggio 2024, i Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione a due distinte Ordinanze di Custodia Cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti complessivamente di 20 indagati (di cui 11 destinatari della custodia cautelare in carcere, 4 deglidomiciliari e 5 del divieto di), ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso qualificato dall’A.G. a norma dell’art 73 DPR 309/1990. I provvedimenti restrittivi traggono origine dalla manovra investigativa dell’Arma finalizzata alla disarticolazione delle principali attività di spaccione, sottoposte a un continuativo monitoraggio da novembre 2022 a giugno 2023. La prima attività investigativa – avviata nel novembre 2022 e conclusasi nel gennaio 2023 – ha consentito di documentare come i 6 indagati – tutti destinatari di Custodia Cautelare in Carcere –operavano in maniera da offrire un vero e proprio “supermercato della droga” in un locale del centro cittadino.