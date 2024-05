Agrigento - meccanico accoltella moglie e due figli e si barrica in casa | grave bimbo di 7 anni ferito all' addome

Agrigento, accoltella la moglie ed uno dei figli, poi si barrica in casa: Polizia sul posto - Agrigento, accoltella la moglie ed uno dei figli, poi si barrica in casa: Polizia sul posto - Un uomo di 35 anni a Cianciana, Agrigento, ha accoltellato ed ucciso sua moglie ed uno dei suoi figli oggi 23 maggio 2024. Poi si è barricato in casa rifiutandosi di uscire: Polizia sul posto. tag24

Agrigento, aggredisce moglie e figli con un coltello, poi si barrica in casa. Gravi la donna e uno dei bimbi - Agrigento, aggredisce moglie e figli con un coltello, poi si barrica in casa. Gravi la donna e uno dei bimbi - Prima ha aggredito con un coltello la moglie e i suoi due figli, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni, poi si è barricato in casa dopo averli fatti uscire. Sono i dettagli della tragedia fam ... ilfattoquotidiano

Cianciana, 34enne accoltella la moglie e due figli piccoli e si barrica in casa - Cianciana, 34enne accoltella la moglie e due figli piccoli e si barrica in casa - Si barrica in casa dopo avere accoltellato la moglie e due figli piccoli. Momenti di terrore a Cianciana, in una palazzina popolare vicino piazza Puccini, dove un uomo di 34 anni, al culmine di una ... agrigentonotizie