32 anni fa la strage di Capaci Tutte le iniziative a Palermo

AGI - "Mi è bastato già una volta": Giuseppe Costanza, l'autista di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci, si toglie il visore e posa i comandi della realtà virtuale, che in un container a due passi dall'autostrada che salto' in aria il 23 maggio del 1992 lo ha fatto ripiombare nella realtà vera, quella dell'odore di corpi bruciati e di fumo, del silenzio che precede l'urlo delle ambulanze e della speranza di salvare chi puo' ancora essere salvato. agi

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della trentaduesima ricorrenza della strage di Capaci, in cui vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della Polizia di Stato: Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, il Coordinamento Provinciale di Libera Benevento promuove giovedì 23 Maggio, alle ore 16:30, presso il piazzale esterno del Tribunale di Benevento, un evento commemorativo in collaborazione con la Presidenza del Tribunale di Benevento, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e la Sezione di Benevento dell’Associazione Nazionale Magistrati. anteprima24

Roma, 18 maggio 2024 – Le scuole italiane in rete per dire no alla mafia: il 23 maggio oltre 700 studentesse e studenti riporteranno in vita Falcone, Borsellino e i più importanti personaggi vittime della criminalità organizzata nella prima frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità.

ilfaroonline