(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'italo-argentino regola in due set Mannarino(FRANCIA) - Non siLuciano, che avanza fino aidell'"Open Parc", Atp 250 da 579.320 euro in corso sui campi in terra di

A Rabat la Cocciaretto è ai quarti - A Rabat la Cocciaretto è ai quarti - Ginevra Secondo turno Cobolli b. Shelton (4) 46 76 (1) 62 Quarti di finale Cobolli c. Shevchenko lione Secondo turno darderi c. Mannarino (3) mercoledì SINNER Primo giorno di allenamento per ... servizitelevideo.rai

Luciano Darderi non si ferma a Lione: battuto il padrone di casa Mannarino, è ai quarti - Luciano darderi non si ferma a lione: battuto il padrone di casa Mannarino, è ai quarti - Luciano darderi non ha alcuna intenzione di fermarsi in quel di lione: l'azzurro, n.47 al mondo, ha strappato il pass per i quarti di finale nel torneo ATP 250 di lione in seguito al successo per 7-6, ... eurosport

Tennis: Torneo Lione. Darderi non si ferma, è ai quarti - Tennis: Torneo lione. darderi non si ferma, è ai quarti - L'italo-argentino regola in due set Mannarino lione (FRANCIA) (ITALPRESS) - Non si ferma Luciano darderi, che avanza fino ai quarti dell''Open ... sport.tiscali