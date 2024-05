Guerra in orbita, Usa: «Mosca ha lanciato un'arma contro-spaziale». Cos'è Cosmos 2576 e quali sono i rischi (per i satelliti) - Guerra in orbita, Usa: «Mosca ha lanciato un'arma contro-spaziale». Cos'è Cosmos 2576 e quali sono i rischi (per i satelliti) - La russia avrebbe dispiegato lo scorso 16 maggio un'arma nello spazio. Lo ha dichiarato il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, in conferenza stampa: «Mosca ha ... ilgazzettino

Pentagono: la Russia ha lanciato un'arma "contro-spaziale". Mosca: nessuna intenzione di modificare i confini nel Baltico - Pentagono: la russia ha lanciato un'arma "contro-spaziale". Mosca: nessuna intenzione di modificare i confini nel Baltico - La russia ha lanciato quella che probabilmente è un’arma "contro-spaziale" che ora si trova nella stessa orbita di un satellite del governo americano. Lo ha ... gazzettadelsud

Guerra ucraina: Russia avvia esercitazione nucleare - Guerra ucraina: russia avvia esercitazione nucleare - Mosca ha dato il via ad esercitazioni militari nucleari tattiche. In questa prima fase l'esecutivo ha fatto sapere che verranno testati missili Iskander e Kinzhal. Considerato, come sostengono vari es ... avionews