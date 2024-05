I-Days Milano - Tedua primo italiano headliner di due concerti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Presentata ufficialmente l’edizione 2024 degli I-Coca-Cola, festival musicale che trasforma il capoluogo meneghino in capitale della musica live dal 29 maggio al 12 luglio. La lineup conferma, infatti, la manifestazione come uno degli eventi più attesi della stagione con protagonisti del calibro di Lana Del Rey, Doja, Cat, Green Day, Avril Lavigne e Stray Kids. L’Ippodromo Snai San Siro e La Maura si preparano, così, ad accogliere i fan in una serie dieclettici che per molti artisti rappresentano l’unica data estiva nel nostro Paese. In cartellone spicca un nome italianissimo, quello diche mette a segno un invidiabile primato. È infatti ilartistaa calcare il palco degli I-comeper due(di cui ilè già sold out). La doppietta è in programma sabato 29 e domenica 30 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro dove presenterà dal vivo per la prima volta i brani del nuovo album ‘Paradiso’, disponibile dal 24 maggio.