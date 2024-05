Gasperini - un sassolino tolto con stile | anche Bologn - Lecce e Verona sono vincenti

Stasera l’Atalanta è impegnata in un appuntamento storico: la prima finale Europea contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha il merito di aver dato continuità al progetto tecnico dell’Atalanta. Per lui arrivano gli elogi Dalla Spagna, in particolare da “Relevo” che gli dedica un pezzo titolandolo “Gasperini è ancora una volta la chiava della rinascita dell’Atalanta“.

La Dea fa visita ai nerazzurri a San Siro la sera di mercoledì 28 febbraio, gara valida per il recupero della 21^ giornata di Serie A In settimana si concludono i recuperi della 21^ giornata di Serie A, quella che a gennaio era stata in parte rinviata per via degli impegni di 4 squadre in Supercoppa Italiana.

