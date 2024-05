Riqualificazione della Varesina al via a Ospiate

(Di martedì 21 maggio 2024) Attesa da decenni, lanel tratto urbano e abitatofrazione didiventa realtà. Sono iniziati ieri mattina i lavori sulla, l’obiettivo è lazona con la realizzazione di una rotonda in sostituzione del semaforo attualmente esistente tra la, via Repubblica e piazza Indipendenza. Diversi i vantaggi del progetto che renderanno la frazione bollatese più a ‘misura d’uomo’: sono previsti l’allargamento dei marciapiedi e degli spazi disponibili per biciclette e pedoni, il restringimentocarreggiata con conseguente riduzionevelocità delle auto in transito. Il sottopassaggio pedonale, inoltre, sarà chiuso e i ...

Al via il cantiere sulla Varesina a Ospiate - Al via il cantiere sulla varesina a Ospiate - Al via i lavori sulla varesina, in corrispondenza dell’incrocio con via Repubblica. La frazione di Ospiate sarà oggetto di un importante riqualificazione grazie a 700mila euro di fondi europei PNRR ag ...

Bollate, al via il cantiere sulla Varesina ad Ospiate, una rotonda al posto del semaforo e nuovi marciapiedi - Bollate, al via il cantiere sulla varesina ad Ospiate, una rotonda al posto del semaforo e nuovi marciapiedi - Al via i lavori sulla varesina, in corrispondenza dell’incrocio con via Repubblica. La frazione di Ospiate sarà oggetto di un importante riqualificazione ...

A Caronno Varesino una nuova sfida per Mario De Micheli: “Sempre dalla parte del cittadino” - A Caronno Varesino una nuova sfida per Mario De Micheli: “Sempre dalla parte del cittadino” - Presentata la squadra di "Un cuore per Caronno": "Far politica per me significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita in paese" ...