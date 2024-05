Paganin | Inter-Oaktree - per me non verrà stravolto tutto Tifosi si augurano questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Antonioha parlato delle possibili ripercussioni per l’a seguito del possibile cambio di mano da Zhang al fondo– Queste le parole di Antonioa Maracanà, in onda su Radio TMW, sulle possibili ripercussioni per l’a seguito del possibile cambio di mano da Zhang al fondo. «Difficile da lontano capire cosa possa succedere. Penso, mettendomi nei panni del fondo che deterrà le quote, che sarà importante vedere come approcceranno: per loro sarà un investimento importante, è una squadra che ha dominato in Italia e lo scorso anno è andata in finale di Champions. Dentro poi ha degli asset importanti. Per me non, ma si cercherà una ...