Liberali e Pse per arginare i sovranisti in Ue Lo schema di Urbinati

(Di martedì 21 maggio 2024) Si presentano assieme, uniti. Plasticamente restituiscono l’immagine di un partito compatto nelle due anime. Ma, soprattutto, la segretaria nazionale e il presidente del Pd, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, stanno calcando il territorio palmo a palmo. In Emilia-Romagna si gioca una partita importante che è un po’ “il ritorno all’antica vocazione dem: la forza del radicamento territoriale”. È una ricetta che piace a Nadia, politologa e docente alla Columbia University che nella sua intervista a Formiche.net mette in guardia dal pericolo “dell’affermazione dei nazionalismi, che metterebbe in discussione le basi sulle quali è nata l’Europa”. I due volti dem: riformismo e movimentismo. Una formula che funziona? Bonaccini e Schlein stanno facendo un’ottima campagna elettorale e i riscontri che ho sono estremamente positivi. L’idea di unità di partito era ...

