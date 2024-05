Le Pen rompe con AfD | Non siederemo più con loro L’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marine Le Pen, ha deciso dire i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD) in vista delle prossime elezioni europee. La mossa è stata confermata dalla stessa le Pen che, in una dichiarazione rilasciata a LaPresse, ha chiarito: "Posso confermare che abbiamo deciso di interre i rapporti e che nonpiù condurante il prossimo mandato. Tra i principali motivi della rottura, ci sarebbero le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, che in un'intervista non aveva condannato e preso le distanze dagli appartenenti alle SS.