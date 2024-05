Il governo fa bene a privatizzare - ma non può essere una mera questione di cassa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) Quando, a settembre, ilinserì nella Nota di aggiornamento al Def la previsione di un gettito pari a circa un punto di Pil da privatizzazioni, molti reagirono con scetticismo. Non era la prima volta che tale espediente veniva utilizzato per far tornare i conti, ben sapendo che l’impegno non sarebbe stato mantenuto. Invece, complice forse il buco drammatico lasciato dal superbonus, ilMeloni sta facendo quello che aveva promesso. Dopo la cessione lampo del venti per cento di Monte dei paschi di Siena (con un gettito di poco inferiore al miliardo), ilha avviato le procedure per la privatizzazione del trenta per cento di Poste Italiane (con un gettito atteso attorno ai cinque miliardi) e, pochi giorni fa, ha provveduto a vendere il 2,8 per cento dell’Eni, inndo 1,4 miliardi di euro. ...