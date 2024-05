I Campi Flegrei tremano ancora È la più forte scossa da mezzo secolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024)di terremoto di magnitudo 4.4 ai: è la piùda 40 anni. Poi lo sciame sismico. Napoli torna ad avere paura, la gente si ammassa in strada, qualcuno lascia le case e si adagia fuori sulle brande, oppure decide di andare a dormire in auto. Arriva l’Unità di crisi della Protezione civile: "Non si segnalano feriti", è il bilancio intorno a mezzanotte, mentre sono state "rilevate alcune lesioni agli edifici e caduta di calcinacci ed è in corso l’allestimento di aree di accoglienza, con i volontari". Alle 20,10 la terra trema moltoe si avverte anche a Napoli. Crolli e danni vicino all’epicentro, nell’area della Solfatara a 3 chilometri di profondità. Il sindaco di Pozzuoli ha invitato tutti a mantenere la calma. Ma altre scosse, minori, sono seguite. "Sembrava che non finisse ...