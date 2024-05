(Di martedì 21 maggio 2024) L'atleta iraniano è uno dei 36 componenti delladi chi non può gareggiare per la sua nazione. Vive a Roma dal 2022. «La nazionale italiana mi ha considerato fin dal primo momento uno di loro, ciniamo insieme e ci supportiamo a vicenda»

Hadi Tiranvalipour alle Olimpiadi con la squadra dei rifugiati - hadi Tiranvalipour alle Olimpiadi con la squadra dei rifugiati - L'atleta iraniano è uno dei 36 componenti della squadra di chi non può gareggiare per la sua nazione. Vive a Roma dal 2022. «La nazionale italiana mi ha considerato fin dal primo momento uno di loro, ...

Hadi Tiranvalipour alle Olimpiadi da rifugiato: “In Italia senza soldi, ho dormito 10 giorni al parco” - hadi Tiranvalipour alle Olimpiadi da rifugiato: “In Italia senza soldi, ho dormito 10 giorni al parco” - hadi è scappato dall’Iran, licenziato dopo aver difeso pubblicamente i diritti delle donne. Dopo essersi trovato senza casa, è stato selezionato dal Cio nella squadra olimpica dei rifugiati per le ...

Mahdavi lotta anche per i suoi diritti. A Parigi 2024 nella squadra dei Rifugiati - Mahdavi lotta anche per i suoi diritti. A Parigi 2024 nella squadra dei Rifugiati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...