Studentessa violentata sulla nave da crociera - arrestati tre francesi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tre uomini sono statia Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di unain gita scolastica a bordo di unadadi rientro dalla Francia. La giovane vittima, una 19enne iscritta in un liceo scientifico romano, si era imbarcatadov'è stata attirata in una cabina e aggredita dai tre, saliti a Marsiglia, tutti e tre di nazionalità francese. Dopo la denuncia laè stata fatta attraccare a Genova. A bordo la polizia di frontiera che ha identificato e fermato i tre, ripresi anche dalle telecamere di sicurezza dellamentre entrano uno per volta nella cabina dove si trovava la ragazza. Le immagini delle telecamere sono state acquisite.