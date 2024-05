Leclerc in radio manda un messaggio in italiano, è bellissimo: “Non sono sicuro di cosa ho detto però” - leclerc in radio manda un messaggio in italiano, è bellissimo: “Non sono sicuro di cosa ho detto però” - leclerc protagonista di un simpatico siparietto con il suo box dopo il Gp Emilia-Romagna. E una frase in particolare ha conquistato i tifosi italiani. Charles leclerc è arrivato al terzo posto al Gp d ...

F1 Ferrari, Leclerc ha problemi con l'italiano dopo il Gp di Imola, la gaffe nel team radio è virale - F1 Ferrari, leclerc ha problemi con l'italiano dopo il Gp di Imola, la gaffe nel team radio è virale - Charles leclerc durante il week end del Gran Premio di Imola ha regalato un paio di chicche durante i team radio, particolarmente divertente il siparietto col suo nuovo ingegnere di pista Byron Bozzi ...

Fiducia Ferrari, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc: “Ora siamo più competitivi” - Fiducia Ferrari, gli aggiornamenti funzionano. leclerc: “Ora siamo più competitivi” - Le novità portate a Imola sulla SF 24 hanno dato segnali incoraggianti. È mancato poco alla rossa, un decimo a giro e soprattutto una qualifica migliore, per ...