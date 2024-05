La morte del presidente iraniano aggrava la crisi in Medio Oriente

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lo schianto dell’elicottero di Ebrahim Raisi rischia di far aumentare la repressione interna e le tensioni nell’area. L’Iran infatti è un elemento chiave dell’equazione regionale, in uno scenario segnato dalla guerra e dalla paura. Leggi

La morte del presidente , Ebrahim Raisi, non causerà “il minimo turbamento nell’amministrazione” della Repubblica Islamica d’ Iran . Questo quanto assicurato dal governo di Teheran che, in una nota, ha spiegato che “il presidente del popolo Iran iano, ...

dopo il ritrovamento del corpo bruciato del presidente Ebrahim Raisi sui monti della provincia Iran iana dell’Azerbaigian orientale, la Repubblica islamica ha cinquanta giorni per organizzare nuove elezioni e sei mesi per farle. Per gli ayatollah ...

