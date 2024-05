Io sono vendetta | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Io: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io(I Am Wrath),del 2016 diretto da Chuck Russell con John Travolta, Christopher Meloni e Amanda Schull. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Columbus, Ohio. L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché giudicato testimone inaffidabile dopo il colpo subito in testa da parte degli attentatori, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Stanley scoprirà infatti che dietro l’omicidio della moglie c’è addirittura lo zampino del Governatore, il ...