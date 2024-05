Guerra ultime notizie Gaza - Cpi chiede mandati arresto per Netanyahu e leader Hamas Israele | azioni a Rafah ancora per mesi

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 20 maggio 2024) Gli Stati Uniti e l’Europa si stanno unendo attorno ad un piano per utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati della banca centrale russa per fornire all’Ucraina un prestito da utilizzare per l’assistenza militare ed economica, fornendo potenzialmente al paese un’di salvezza multimiliardaria mentre lo sforzo bellico della Russia si intensifica. Lo scrive il New York Times citando la segretaria al Tesoro Usa.