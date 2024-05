Caso Rust | Alec Baldwin ha una speranza - un giudice si pone in suo favore

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 20 maggio 2024) Vi ricordate ildi? L’attore che, durante le riprese del film, ha puntato e premuto il grilletto accidentalmente di una pistola contro la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e uccidendola, nonché ferendo perfino il regista Joel Souza. Se volete rifrescarvi la memoria, abbiamo scritto un articolo che spiega quando e perchéè stato accusato di omicidio colposo involontario dalla procura del New Mexico. Ma non è tutto: perché l’ultimo aggiornamento risale ad un mese fa quando Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi sul set di, è stata giudicata colpevole per omicidio colposo sul set di. Ebbene ilè tutt’ora aperto e, recentemente, è avvenuto un fatto che potrebbe cambiare le carte in ...