Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano | Sua vita a rischi - informazioni preoccupanti Il portavoce | Momenti diffici -i, servono preghiere

«Non è ancora chiaro cosa sia successo all’elicottero del presidente dell’Iran, ma fonti diplomatiche in occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto all’incidente». Lo ha riferito in un aggiornamento la tv israeliana Canale 12. IN AGGIORNAMENTO

Incidente in elicottero per il presidente iraniano Raisi, ricerche in corso - incidente in elicottero per il presidente iraniano raisi, ricerche in corso - Il presidente dell’Iran Ebrahim raisi è rimasto coinvolto in un incidente con l’elicottero a bordo del quale stava viaggiando insieme ad alcuni funzionari. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna ...

Chi è Raisi, il presidente iraniano che può diventare Guida Suprema - Chi è raisi, il presidente iraniano che può diventare Guida Suprema - Ebrahim raisi, il cui destino rimane incerto dopo la notizia dell'incidente dell'elicottero sui cui viaggiava nel Nord-Ovest del Paese, è presidente della Repubblica islamica da tre anni, in un ...

"Duro" atterraggio per elicottero Raisi - "Duro" atterraggio per elicottero raisi - L'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano raisi e il suo entourage ha avuto un incidente.Secondo l'agenzia Meher il mezzo è stato costretto a un brusco atterraggio nella zona di Varzghan ...