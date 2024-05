Ibrahim Raisi - chi è il presidente iraniano favorito a succedere all' Ayatollah Khamenei

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 - Il(o Ebrahim), il nome vero è Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, ha 63 anni ed è considerato un intransigente nella politica di Teheran, inoltre è indicato come ilperall'Ali, come leader supremo del Paese.vanta un passato tra i giovani rivoluzionari di Khomeini, prima di diventare un politico è stato a lungo i magistratura. Iran, precipita l’elicottero del. Giallo sulle sue condizioni Nel 1985è vice-procuratore di Teheran e si trasferisce nella capitale. Il suo nome spunta tra i membri del cosiddetto "comitato della morte" nominato da ...

Iran, incidente per elicottero presidente Raisi. "La sua vita è in pericolo" - Iran, incidente per elicottero presidente raisi. "La sua vita è in pericolo" - Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo n ...

Chi è Ebrahim Raisi, il presidente dell'Iran caduto con il suo elicottero - Chi è Ebrahim raisi, il presidente dell'Iran caduto con il suo elicottero - raisi, 63 anni, è una delle figure apicali del sistema politico dell’Iran. Ecco chi è il leader coinvolto in un misterioso incidente a Jolfa ...

Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente Raisi - Iran: atterraggio d'emergenza per l'elicottero del presidente raisi - "Atterraggio difficile" in Iran per l'elicottero a bordo del quale si trovava il presidente ibrahim raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, raisi era in volo nella provincia iraniana ...