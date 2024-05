Graduatorie terza fascia ATA 2024 | si può presentare domanda di inserimento - conferm - aggiornamento e depennamento

A quanto si apprende le domande per l' Aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia potrebbero partire dal 27 maggio. Gli aspiranti avranno un mese di tempo per presentare domanda su Polis Istanze online. Le date dovranno essere confermate ...

Graduatorie di prima e terza fascia ATA: nel 2024 l'aggiornamento di entrambe, per le prime domande aperte fino alle 14 del 30 maggio, per le seconde - in attesa di conferma - le istanze potrebbero partire dal 27 maggio. Le due Graduatorie ...

Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA: le certificazioni informatiche, all’infuori della CIAD titolo di accesso, varranno 0.25 punti per tutti - Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA: le certificazioni informatiche, all’infuori della CIAD titolo di accesso, varranno 0.25 punti per tutti - Le certificazioni informatiche, all'infuori della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), varranno tutte 0,25 punti per tutti i profili di terza fascia ATA: lo prevede l'ult ...

Graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - Nessuno slittamento per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA: la richiesta di modifica da parte del CSPI sulla validità delle nuove graduatorie dall'anno scolastico successivo, in cas ...