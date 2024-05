WSense tra i 20 campioni Blu Ue | la scale up del wifi sottomarino è l’unica Pmi italiana scelta da Bei e Bruxelles

(Di giovedì 16 maggio 2024) Altro prestigioso riconoscimento internazionale per la-updella Blue Economy,. La Commissione Ue e la Banca europea per gli investimenti hanno annunciato nel corso dell’Eib AdVenture Debt Summit i venti “Blu dell’Unione europea”: riceveranno aiuti per crescere più rapidamente. Provenienti da Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Norvegia, i 20 Blue Champions sono impegnati in un settore, quello della Blue Economy, che è stato stimato abbia un valore di oltre 1.500 miliardi di dollari l’anno a livello globale e che si prevede raddoppierà fino a raggiungere i 3.000 miliardi di dollari entro il 2030 (fonte: Commonwealth Blue Charter). Per l’Europa, la Blue Economy gioca un ruolo fondamentale: genera circa 667,2 miliardi di euro di fatturato ...

Fincantieri, accordo per l’acquisizione del business subacqueo “Underwater Armament Systems” di Leonardo S.p.A. - Fincantieri, accordo per l’acquisizione del business subacqueo “Underwater Armament Systems” di Leonardo S.p.A. - Fincantieri ha annunciato in data odierna di aver deliberato in Consiglio di Amministrazione, e poi sottoscritto, un accordo per l’acquisizione da Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) della linea di business ...

