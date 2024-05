Rivelazione a sorpresa su Sainz e Leclerc | lo fanno ogni due GP

(Di giovedì 16 maggio 2024)di Vasseur su: una situazione che torna in augedue Gran Premi. Ecco quello che succede dentro la scuderia di Maranello Nel prossimo fine settimana la Formula Uno correrà per la prima volta in Europa. E lo farà in Italia, a Imola, nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, una sfida cruciale per la Ferrari che vuole cercare di tenere vivo il Mondiale. Che sì, anche per via di due vittoria non piazzate da Verstappen nei primi 6 Gran Premi, sembra un poco più aperto rispetto agli ultimi due anni.(Lapresse) – Ilveggente.itLa vittoria di Norris a Miami, la prima della sua carriera, arriva dopo quella di. Sì, dal trionfo ferrarista sono passati ormai due mesi, però la sensazione è che dentro la ...

sorpresa a fine corsa in F1. In tarda serata americana, nella notte italiana, il collegio dei commissari sportivi ha deciso di penalizzare Carlos Sainz per il contatto avvenuto con Oscar Piastri durante il Gran Premio di Miami , vinto da Lando ...

F1. GP Imola 2024, Sainz: “Gli aggiornamenti non ci cambieranno la vita. Sul mio futuro non ci sono ancora novità” - F1. GP Imola 2024, sainz: “Gli aggiornamenti non ci cambieranno la vita. Sul mio futuro non ci sono ancora novità” - Alla vigilia del Gran Premio d’Italia, Carlos sainz ha parlato delle sue aspettative sul weekend di Imola, dove debutteranno gli aggiornamenti della SF-24, e il suo futuro ...

F1 | Sainz: "Il nuovo pacchetto per Imola non cambia la vita" - F1 | sainz: "Il nuovo pacchetto per Imola non cambia la vita" - "Imola è una pista impegnativa, non dovrebbe essere male per la Ferrari. Ma penso sia una pista molto forte per la McLaren. Il pacchetto che portiamo qui non ti cambia la vita. Speriamo di avere più ...

Sainz: "Miami era molto adatta a noi, spero anche Imola. La penalità Non l'ho capita" - sainz: "Miami era molto adatta a noi, spero anche Imola. La penalità Non l'ho capita" - FORMULA 1 Alla vigilia del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, lo spagnolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: 'Perez è stato pericoloso al via, ma non è stato penalizzato'. Leclerc: 'Co ...