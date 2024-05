Nella riserva di Torre Guaceto 12 mesi di stop alla pesca | Venti anni di sostenibilità a rischio per i ‘pirati’ del frodo Li combatteremo così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fermare per un anno laper proteggere la fauna ittica, ma anche la stessa economia locale. “Il maestrale porta a Brindisi”, recita un adagio pugliese sulla. E proprio da Carovigno verso Brindisi, da Punta Penna Grossa fino ad Apani, si estende l’area marina protetta dinaturale ed esempio virtuoso disostenibile, dove le buone pratiche hanno permesso alle specie di crescere e diffondersi. Un progetto ideato dal Consorzio di Gestione dicon il contributo dell’Università del Salento, in cui “artigiani del mare”, studiosi e volontari collaborano per preservare la natura e l’economia. E che per la prima volta in Italia sta avviando, in accordo con il ministero dell’Ambiente, un fermo ...