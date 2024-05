Basket 3×3 - preolimpico Debrecen 2024 | risultati e classifiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ie ledel torneodi3×3 che si giocherà aper quanto riguarda il tabellone femminile, che vedrà impegnata anche l’Italia. Il quartetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera e guidato da coach Capobianco è pronto ad affrontare un weekend di azione frenetica ed emozioni a mille: in Ungheria, infatti, sono in palio gli ultimi tre pass per partecipare alla rassegna di Parigi. Un calendario fitto in cui l’Italia affronterà nella fase a gironi Olanda, Israele e proprio le padrone di casa dell’Ungheria, le quali cercheranno la “rivincita” dopo il grande smacco dell’eliminazione di tre anni fa. Ecco di seguito, quindi, ie ledel ...

Il LIVE in diretta di Italia-Olanda , sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen . Comincia il percorso per il quartetto guidato da coach Capobianco, alla ricerca della seconda qualificazione ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 Le azzurre ci credono fin in fondo! 8-12 Boonstra in allontanamento: altro punto guadagnato dalle olandesi! 8-11 Tap-in di Driessen per il +3 Olanda! 8-10 REVERSE DI D’ALIE: LE azzurre ACCORCIANO! 7-10 ...

ITALIA 3X3 - A Debrecen gara 1 e gara 2 Preolimpico ore 19:45 - ITALIA 3X3 - A Debrecen gara 1 e gara 2 preolimpico ore 19:45 - Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera scendono in campo nel FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament con la maglia azzurra per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di ...

Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 16 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ...

Preolimpico 3×3 Basket, Italia – Paesi Bassi: dove vedere la diretta - preolimpico 3×3 basket, Italia – Paesi Bassi: dove vedere la diretta - Giovedì 16 maggio alle 19.45 si sarà l’esordio con i Paesi Bassi per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, diretta su Youtube FIBA3x3 ...