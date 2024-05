(Di giovedì 16 maggio 2024) Dovrà versare alla donna 40mila euro. L'incidente nel 2019 le causò una frattura al polso Il, un’e si frattura il polso procurandosi anche un grave ematoma facciale e ildivieneal pagamento di 40mila euro come. La vicenda ha inizio nel 2019, quando una donna

Cade e si frattura per il marciapiede dissestato a Palermo, il Comune condannato a 40mila euro di risarcimento - cade e si frattura per il marciapiede dissestato a Palermo, il Comune condannato a 40mila euro di risarcimento - Si è provocata una frattura al polso dopo una caduta causata dalle condizioni del marciapiede, il comune di Palermo la rimborserà ...

Anziana cade per marciapiede dissestato, Comune di Palermo condannato al risarcimento - Anziana cade per marciapiede dissestato, Comune di Palermo condannato al risarcimento - Dovrà versare alla donna 40mila euro. L'incidente nel 2019 le causò una frattura al polso ...

Cade per marciapiede dissestato, condannato Comune Palermo - cade per marciapiede dissestato, condannato Comune Palermo - Il marciapiede è dissestato, un'anziana cade, si frattura il polso oltre che un importante ematoma facciale e il Comune di Palermo viene condannato al pagamento di 40 mila euro come risarcimento. (ANS ...