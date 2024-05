Pediatra Santoro | Su neurofibromatosi fare più informazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – ?Ladi tipo 1 ha diverse manifestazioni in età pediatrica, circa il 50% dei bambini sperimenta un problema del neurosviluppo che può andare dal disturbo del linguaggio a quello dell’apprendimento, al deficit dell’attenzione, a disturbi motori, un quadro quindi molto variabile con gradi di severità diversi”. Lo ha detto all?Adnkronos Salute Claudiapresso il centro di riferimento delleUniversità degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli in occasione della presentazione ? oggi a Roma ? della campagna di sensibilizzazione ?Siamo infinite sfumature. Oltre i segni della?. Secondo l’esperta “è necessariopiùe far conoscere una malattia ...

Neurofibromatosi di tipo 1, al via campagna ‘Siamo infinite sfumature” - neurofibromatosi di tipo 1, al via campagna ‘Siamo infinite sfumature” - Roma, 15 Maggio – – Siamo tutti diversi ma, a volte, la diversità allontana ed esclude. Ci sono bambini che si sentono a disagio, diversi, e che quindi tendono ad isolarsi per la paura di essere escl ...

Alexion AstraZeneca, al via la campagna “Siamo iNFinite sfumature” - Alexion AstraZeneca, al via la campagna “Siamo iNFinite sfumature” - Rossi (Alexion AstraZeneca): "Il progetto vuole fare la differenza per le persone che hanno una malattia rara e per le loro famiglie" ...

Neurofibromatosi di tipo 1: al via la campagna rivolta ai bambini per insegnare a riconoscere e apprezzare le diversità - neurofibromatosi di tipo 1: al via la campagna rivolta ai bambini per insegnare a riconoscere e apprezzare le diversità - Siamo tutti diversi, ma a volte la diversità allontana ed esclude. Ci sono bambini che si sentono a disagio, diversi, e che quindi tendono ad isolarsi per la paura di essere esclusi dagli altri. Sono ...