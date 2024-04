Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PARLIAMO DI EVENTI: NEL COMUNE DI RONCIGLIONE SONO IN CORSO LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL FILM “LA MORTE CI DIVIDE”: FINO AL 27 APRILE, A PARTIRE DALLE ORE 7.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA BORGO DI SOTTO, LARGO PALAZZI, E ALTRE STRADE INTERESSATE; A GENZANO CANTIERI ATTIVI PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA DELLE ALBERATURE NELLE PRINCIPALI STRADE COMUNALI: FINO A DOMANI 26 APRILE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, CORSO GRAMSCI, VIAE IN VIA LORDI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA ERICA TERENZI E ...