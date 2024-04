Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 09.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLAR ESULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO UN INCIDENTE SULL’A1-FIRENZE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO CHE CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER GLI EVENTI, OGGI 25 APIRLE, ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIEMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DALLE ORE 9 E FINO A CESSATTA ESIGENZA SARANNO IMPOSTI VARI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SULLE PRINCIPALI STRADE E PIAZZE DEL CENTRO DIIN PARTICOLARE IN IVIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA E PIAZZA MADONNA DI LORETO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RICORDIAMO ...