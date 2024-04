Tiro con l’arco - Italia a un passo dal podio nella prove a squadre a Shanghai in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Terza giornata della prima tappa didel2024 diconin quel di(Cina). Un giovedì che prevedeva nel suo programma la finale per il terzo postoprova adell’olimpico al maschile. Azzurri (Matteo Bilisari, Matteo Borsani e Michele Frangilli) che purtroppo sono stati sconfitti da Cina Taipei (Lin, Tai, Tang) allo shoot-off. Una sfida molto combattuta, Taipei parte meglio (57-54), ma il terzetto azzurro riesce a reagire e a rientrare (57-45) e sorpassa gli avversari con il parziale di 55-54. Taipei riesce poi a vincere il quarto parziale per 56-54 e a portare tutto allo shoot off. Le tre frecce a disposizione finiscono per entrambe le formazioni sul 10-9-9 ma la freccia di Taipei è più vicina al centro e vale il 5-4 (28*-28) e ...